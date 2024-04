Congratulations to all of you Mid-Mo graduates!

SAT APRIL 27TH

COLUMBIA COLLEGE – COMO

WILLIAM WOOODS – FULTON

FRI MAY 3/SAT MAY 4

STEPHENS COLLEGE – COMO

FRI MAY 10/SAT MAY 11/ SUN MAY 12

MIZZOU – COMO

FRI MAY 10/SAT MAY 11

LINCOLN UNIVERSITY – JEFFERSON CITY

SAT MAY 11

WESTMINSTER – FULTON

SAT MAY 11

CENTRAL METHODIST UNIV- FAYETTE

FRI MAY 10/SAT MAY 11

MISSOURI S+T – ROLLA